Порошенко назвав свої улюблені пісні українських виконавців у 2017 році

Президент Петро Порошенко назвав свої улюблені пісні вітчизняних виконавців у 2017 році. Список пісень та виконавців глава держави оприлюднив у "Твіттері".

"Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою", - зазначив Порошенко.

На його переконання, найцікавішими у 2017 році були пісня рок-гурту Riffmaster "Тихо Прийшов, Тихо Пішов або Пісня Спеціального Значення", електронного гурту ONUKA - Vsesvit, поп-рок, синті-поп гурту The Hardkiss - "Журавлі", інді, поп-гурту Pianoboй - "Вітчизна", етно-гурту DakhaBrakha - Monakh, рок-гурту «Воплі Відоплясова» - «Марш Нової Армії» та поп-співачки Тіни Кароль - "Перечекати".