Архієпископ: РПЦ обмежила права УПЦ МП, назвавши це "незалежністю"

Секретар Священного Синоду Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) прояснив ситуацію з "незалежністю" УПЦ (МП) від РПЦ, передає Главред.

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"Всі ці повідомлення є прямо протилежними тому, що відбулося насправді. І ними тільки прикривається звуження прав самоврядування церкви Московського патріархату в Україні. У Статуті РПЦ дійсно була виділена в окрему главу для опису прав УПЦ МП. Однак якщо уважно подивитися, то можна побачити, що у всіх випадках Російська церква залишила за собою останнє слово - вона схвалює вибір керівника УПЦ МП, її Статут, вищі органи РПЦ мають право видавати рішення, обов'язкові для виконання і в УПЦ МП. Тому насправді відбулося звуження прав під гучними гаслами їхнього нібито розширення", - сказав архієпископ.

Як повідомляв УНІАН, раніше патріарх УПЦ КП Філарет заявив про готовність зустрітися з главою РПЦ, але при цьому він підкреслив, що ніколи не відмовиться від автокефалії.