Різдво у Львові: містом пройшла традиційна Хода звіздарів (фото, відео)

Сьогодні, 8 січня, центром Львова пройшли учасники традиційного ХІІ Різдвяного фестивалю «Спалах Різдвяної звізди», повідомляє прес-служба міської ради.

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Цьогоріч свято Різдва об’єднало два великі різдвяні фестивалі у Львові: III Міжнародний різдвяний фестиваль та XII фестиваль «Спалах Різдвяної звізди».

Головним символом цьогорічного фестивалю є звізда «Героїчна», створена із предметів військової амуніції за проектом «Військово-польовий арт» Павла Роутера. Звізду XІІ Різдвяного фестивалю «Спалах Різдвяної звізди» урочисто несли воїни АТО, повідомляють у міській раді.

У ході взяли участь творчі колективи з Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Туреччина та Словацької Республіки, львів’яни та гості міста.