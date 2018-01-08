Харковом їздив "Різдвяний трамвай" (фото)

У неділю, 7 січня, Харковом їздив «Різдвяний трамвай». Цей захід у місті проводиться вже десятий раз, повідомляє «Городской дозор».

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У вагоні, прикрашеному різдвяною символікою, пасажири могли почути та заспівати колядки, щедрівки, сучасні пісні, присвячені Різдву, а також дізнатися більше про різдвяні традиції.

Крім того, працював стаціонарний майданчик, де виступали творчі колективи та проводилися тематичні майстер-класи.

У заході взяли участь групи «Fever», «Третій Колодязь», «Морж», актори театрів, музиканти.

Спеціальну програму для «Різдвяного трамваю» підготували учасники американсько-українського проекту «Шлях до Бродвею», який нещодавно був представлений в Харківському національному академічному театрі опери і балету імені Лисенка.