Аброськін про справу Ноздровської: це не сплановане вбивство, це збіг обставин

Перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін вважає, що вбивство адвоката Ірини Ноздровської не було сплановано, а сталося через збіг обставин. Як передає кореспондент УНІАН, про це Аброськін повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Виходячи з того, що я знаю, я не слідчий, з мого внутрішнього переконання, і наскільки я в цьому впевнений, - це не сплановане вбивство, це збіг обставин», - заявив він.

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«Стосунки між цією сім'єю (Россошанських - УНІАН) і потерпілою (Ноздровською - УНІАН) були складними, і наскільки ми знаємо з бази свідчень, яка була зібрана, можна говорити про те, що стався конфлікт», - додав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції у Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того самого дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою в убивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського - Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається в скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.