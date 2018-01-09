Адвокат доньки Ноздровської сумнівається, що юристку вбив Россошанський

Адвокат Анастасії Ноздровської Олександр Панченко не впевнений у тому, що правозахисницю Ірину Ноздровську вбив Юрій Россошанський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат заявив журналістам по завершенні засідання Вишгородського районного суду Київської області, який обрав запобіжний захід Россошанському у вигляді тримання під вартою.

“Я дуже хочу побачити судово-медичну експертизу, яким був характер тілесних ушкоджень, механізми їхнього завдання, що призвело до смерті та звірити ці дані з матеріалами, озвученими сьогодні в суді. Тому що він (Россошанський - УНІАН) показав, що робив, це не можна нічим перевірити. Якщо нам не нададуть матеріали слідства, а дадуть якусь відписку, ми будемо скаржитися і думати, що слідство щось приховує. А в цьому випадку воно може приховувати одне — іншу особу, причетну до вбивства”, - сказав Панченко.

Також він додав, що сумнівається у тому, що лише Россошанський брав участь у вбивстві або що взагалі він був вбивцею. "Як представники потерпілих, ми маємо підтримувати державне обвинувачення, просити покарання для підозрюваного. Але як можна просити покарати людину, якщо ми не впевнені, що вона має відношення до вбивства", - наголосив Панченко.

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Крім того, адвокат не виключає самообмову Россошанського. "Мені б дуже було цікаво подивитися, як Россошанський у 64 роки несе півтора кілометри тіло жінки, спокійно закинувши його на плече", - зауважив Панченко.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла 29 грудня, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

8 січня в поліції заявили про затримання особи, яка обґрунтовано підозрюється у вбивстві Ноздровської. Того ж дня затриманому було повідомлено про підозру.

Пізніше адвокат заявив, що за підозрою у вбивстві Ноздровської було затримано батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. Перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін повідомив, що підозрюваний у вбивстві адвоката не зізнається у скоєнні злочину.

9 січня суд обрав Юрію Россошанському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.