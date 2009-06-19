Фільм Кіри Муратової представить Україну на кінофорумі в Москві

На ХХХI Міжнародному кінофестивалі, який сьогодні відкривається у Москві, нова стрічка відомого одеського режисера Кіри МУРАТОВОЇ «Мелодія для шарманки» буде представлена на основному конкурсі форуму.

Зйомки цього фільму, які проходили в Одесі і Києві, завершилися торік навесні. Офіційна прем`єра відбулася у лютому на Європейському кіноринку в рамках Берлінського кінофестивалю.

У картині зайняті Олег ТАБАКОВ, Рената ЛИТВИНОВА, Ніна РУСЛАНОВА, Жан ДАНІЕЛЬ, Георгій ДЕЛІЄВ, Наталія БУЗЬКО, Анатолій ПАДУКА, а також юні одесити Олена КОСТЮК і Рома БУРЛАКА.

Сюжет стрічки - історія безпритульних брата і сестри. Втративши матір, вони шукають своїх батьків у великому місті. У сценарії (автори - киянин Володимир ЗУЄВ і сама режисер) немає психологічних або формальних досліджень: «Голод, холод, сирітство, бідність, багатство - це прості, виразні речі, що відкрито і серйозно оповідають про свою суть», - зазначила К.МУРАТОВА, розповідаючи УНІАН про свою нову роботу.

На московському фестивалі також відбудеться ретроспектива фільмів К.МУРАТОВОЇ, присвячена її майбутньому 75-річчю.

Нагадаємо, що у травні народна артистка України К.МУРАТОВА указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА була нагороджена орденом Ярослава Мудрого V ступеню.