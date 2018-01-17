Суд продовжив запобіжний захід екс-патрульному Олійнику, який під час погоні за BMW застрелив підлітка

Голосіївський районний суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання співробітнику столичного управління патрульної поліції Сергію Олійнику.

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, передає УП.

"Сьогодні, 16 січня, відбулося перше засідання по суті. 23 листопада суд призначив склад суду і вони приступили до роботи", - розповіла Максимець.

Читайте такожСуд присяжних розглядатиме справу екс-поліцейського Олійника, який застрелив хлопця - прокуратура

Прокурор просив продовжити запобіжний захід та подав клопотання про відсторонення Олійника з посади.

"Суд задовольнив продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Однак клопотання про відсторонення суд не задовольнив. Бо його посада (Сергія Олійника – УП), на думку судді, не впливатиме в ході судового засідання на свідків", - зазначила Максимець.

За її словами, Олійник наразі працює експертом у відділі зв’язків з громадськістю.

Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 30 січня. Планується, що під час нього визначать об’єм та порядок дослідження справи.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2016 року у Києві під час переслідування автомобіля BMW, який тікав від правоохоронців на шаленій швидкості, Олійник стріляв із табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення.

За словами Олійника, водій автомобіля BMW створював реальну загрозу життю пішоходів, оскільки під час погоні автомобіль-порушник проїхав на червоне світло. «Люди поблизу вокзалу переходили дорогу на зелене світло. Вони покидали свої речі, щоб уникнули зіткнення з автомобілем, і їхні речі розліталися, як горіхи, від цієї машини», - зазначав Олійник.

22 грудня 2016 року столична прокуратура направила обвинувальний акт стосовно Олійника до Голосіївського райсуду Києва за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України), замаху на вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 ККУ).

У травні 2017 року Голосіївський райсуд столиці задовольнив клопотання обвинуваченого про те, щоб справу розглядав суд присяжних.