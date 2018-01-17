Мавпа на Балі вкрала у Астаф'євої телефон (фото)

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка зараз відпочиває на Балі, розповіла, що місцева мавпа вкрала у неї телефон. Про це співачка написала в Instagram.

"Запам'ятайте цю мавпу в обличчя. Рівно через три хвилини після цього фото саме вона вихопить мій телефон. Втече, залізе на дерево, і всі наші марні спроби повернути його назад зроблять наш день. Здається, таке трапляється дуже рідко, але після того як вона відгризла чохол, відірвала захисний екран, гаджет став не таким вже і цікавим. Потім мій герой @zdarov_jekan (брат співачки Євген) зробив мені дзвіночок і телефон повернувся з триметрової висоти на грішну землю", – повідомила Астаф'єва.