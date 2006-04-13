85-річна жінка убила 13-річного хлопчика

85-річна жителька села Дідово Верхньодніпровського району на Дніпропетровщині вбила сокирою 13-річного хлопчика. а потім розітнула його тіло.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків УМВС у Дніпропетровській області.

Тіло 13-річного школяра, який 23 березня був оголошений в розшук як зниклий безвісти, співробітники міліції виявили 12 квітня у сараї, що належить бабусі.

З`ясувалося, що вона вбила хлопчика 28 березня під час сварки. Аби приховати злочин, бабуся розітнула навпіл тіло хлопчика, перетягла його до сараю та сховала у дровах.

Наразі прокуратура Верхньодніпровського району вивчає слідчі матеріали для порушення у визначений законом термін кримінальної справи за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство