Чверть українців, які виїжджають за кордон, планують пережити там важкі часи

Деякі мають намір повернутися, отримавши знання та досвід; інші хочуть виїжджати тільки на сезонні роботи.

Трохи більше чверті українців, які виїжджають за кордон, - 26,1% - хочуть пережити там важкі часи. Їздити на сезонні роботи в інші країни хочуть 15,4% опитаних. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведене на замовлення zn.ua.

9,3% хотіли б отримати нові знання та досвід, а потім повернутися до України.

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При цьому назавжди готові виїхати з України 14% респондентів. 12% опитаних хотіли б заробити і відкрити свою справу на батьківщині. Зазначають, що згідно з опитуванням видання, лише 11% громадян намагалися відкрити свою справу: 2,7% називають цей досвід успішним, 8,3% вважають, що зазнали невдачі.

3% хочуть покинути країну, поки не завершиться війна.

Нагадаємо, за даними Держстату, в 2017 році Україну в пошуках кращого життя залишили щонайменше 4846 жителів.