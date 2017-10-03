Понад 60% українців не хочуть емігрувати в інші країни – опитування

61% українців не хотіли б поїхати за кордон на постійне місце проживання.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Водночас 35% респондентів вказали, що мають таке бажання, ще 4% – не визначилися із відповіддю.

«Найбільше тих, хто бажав би змінити місце проживання, серед мешканців Заходу (41%). На Півдні таких 34%, у Центрі – 33%, на Сході – 33%. Серед молоді (18-35 років) кількість тих, хто має бажання переїхати на постійне місце проживання за кордон, – 54%. Натомість серед старшого покоління таких лише 19%. Дещо більше тих, хто висловлює бажання емігрувати, серед осіб з вищою освітою та більш заможних. Водночас слід звернути увагу, що серед тих, хто працював за кордоном, кількість потенційних мігрантів менша, аніж серед тих, хто тільки бажає знайти за кордоном роботу», - йдеться у прес-релізі за результатами дослідження.

Також зазначається, що найчастіше серед причин, які спонукають респондентів думати про еміграцію, називали надію отримати кращі умови для життя (64%). Бажання забезпечити краще майбутнє для дітей як причину переїхати в іншу країну називали 34%, відсутність достойної роботи в Україні – 23%, бажання отримати кращу освіту – 12%. Менш як 10% вказали причинами відсутність безпеки в Україні, можливість отримати краще медобслуговування, кращі умови ведення бізнесу, бажання самореалізації, сімейні обставини. Через ціннісний конфлікт та політичні переслідування бажають виїхати не більш як 1% опитаних.

Найчастіше серед країн, в яких би хотіли працювати респонденти, що висловили бажання отримати роботу за кордоном, називали Німеччину (37%). У Польщі хотіли б працювати 26%, у США – 22%, у Канаді – 21%, у Чехії – 16%, в Італії – 15%, у Великій Британії – 14%, у Франції або Швеції – по 12%, в Ізраїлі – 11%, в Іспанії – 9%, у Нідерландах – 7%, у Росії – 6%.

В інших країнах хотіли б працювати менш як 5% опитаних.

Німеччину, США, Чехію та Велику Британію як бажані країни для роботи частіше за інших обирали мешканці Заходу, Росію – опитані на Сході.

Читайте такожМайже дві третини українців оцінюють рівень напруженості у суспільстві як високий - дослідження

Водночас 80% опитаних вважають, що безвізовий режим з ЄС призведе до збільшення кількості працездатного населення, яке виїжджає з України, лише 13% мають протилежну думку.

Опитування проводилось 8-18 вересня 2017 р серед населення України від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1,2 тис. респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 2,8%.