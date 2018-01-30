"Смерть Сталіна": у Мінкульті РФ знайшли "український слід" у фільмі

Міністр культури РФ вважає "символічним", що деякі сцени фільму знімалися в Києві.

У Міністерстві культури Російської Федерації знайшли "український слід" у виробництві британської комедії "Смерть Сталіна", показ якої в РФ заборонено.

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Міністр культури РФ Володимир Мединський вважає "символічним" те, що деякі сцени фільму знімалися в Києві. Про це він написав у Twitter.

"Як з'ясувалося, англ.фільм "Смерть Сталіна", показ якого обмежений майже у всіх країнах СНД, знімався...в Києві. Символічно", - написав Мединський.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство культури РФ прийняло рішення відкликати прокатне посвідчення у британського фільму "Смерть Сталіна". Діячі культури вважають, що картина "не повинна демонструватися в Росії з-за ознак "ідеологічної боротьби".

При цьому режисер фільму "Смерть Сталіна" Армандо Ианнуччи все ще сподівається домогтися дозволу на прокат картини в російських кінотеатрах.