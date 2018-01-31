Уряд постановив виплатити по 100 тисяч гривень звільненим українським заручникам (відео)

Списки осіб, які отримають відповідну державну підтримку, надаватимуться Службою безпеки України.

Кабінет міністрів України прийняв постанову «Деякі питання соціальної підтримки осіб, звільнених з полону”.

Як повідомляється на сайті уряду, постанова розроблена Міністерством соціальної політики на виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Читайте такожЗвільнений з полону боєць: радість неповна - не всі повернулисяПредставляючи проект постанови на засіданні Уряду, Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що пропоноване рішення передбачає надання особам звільненим з полону та членам їх сімей державної підтримки.

“Йдеться про надання одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень кожній особі. Також передбачено варіанти надання медичної допомоги, психологічної допомоги та реабілітації допомоги у забезпеченні тимчасовим житлом тих осіб, які є внутрішньо переміщеними особами”,- заявив Андрій Рева.

Міністр також зазначив, що списки осіб, які отримають таку державну підтримку, надаватимуться Службою безпеки України.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся перший за рік обмін полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі. Українська влада передала сепаратистам 233 осіби, а на контрольовану Києвом територію повернулися 73 заручники, ще одна звільнена громадянка повернулася в окупований Донецьк - до родичів.

За даними СБУ, в полоні сепаратистів на Донбасі залишається ще 103 людини.