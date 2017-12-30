Переговори щодо нового обміну полоненими почнуться 10 січня – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Тристороння контактна група проведе новий етап переговорів щодо обміну українських заручників на бойовиків ОРДЛО 10 січня.

Про це глава держави повідомив під час відвідування звільнених українських військових у Київському військовому шпиталі, яке транслював телеканал "112 Україна".

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"Хочу сказати, що я вже доручив своїм радникам, представникам в ТКГ, щоб вони негайно організували зустрічі і продовження переговорів. Можу сказати, що 10 числа у нас відбудеться перша зустріч. Щоб ми на цій хвилі не збавлялись. Я відчуваю, як складно їм (заручникам, - ред.) зараз", - заявив Порошенко.

Крім того, президент попросив військових надавати всіляку підтримку українцям, які досі залишаються в заручниках у бойовиків: писати листи, спілкуватися з їхніми рідними.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін заручниками. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.