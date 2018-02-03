На Десятинці затримали чоловіка: сплутали тубус з димовою шашкою

16:42, 03 лютого 2018
Суспільство
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© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН
© фото УНІАН

На Десятинці під час акції проти храму УПЦ МП поліція затримала та відпустила чоловіка, підозрюючи, що при собі у натовпі він має димову шашку, яку може застосувати. 

Про це повідомляє Українська правда.

Згодом, розібравшись, що у затриманого - не димова шашка, а тубус з документами, правоохоронці відпустили чоловіка. 

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Наразі ситуація біля Десятинної церкви спокійна. Літургія у каплиці УПЦ МП  триває. Представники храму варять на прилеглій території гречану кашу та пригощають усіх бажаючих. Проведення церковних заходів учасники протестної акції намагаються "заглушити", вмикаючи музику. 

Активісти з націоналістичних організацій, які спершу були присутні на Десятинці, пішли. Наразі там лишаються кияни, які вимагають демонтувати храм УПЦ МП. 

Серед присутніх на акції були і лишаються учасники АТО, активісти, блогери, архітектори та музиканти, зокрема Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК) та Андрій Хливнюк (Бумбокс). 

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Теги: #акція у Києві#підпал каплиці у Києві#акція біля Десятинної церкви