На Десятинці затримали чоловіка: сплутали тубус з димовою шашкою
На Десятинці під час акції проти храму УПЦ МП поліція затримала та відпустила чоловіка, підозрюючи, що при собі у натовпі він має димову шашку, яку може застосувати.
Про це повідомляє Українська правда.
Згодом, розібравшись, що у затриманого - не димова шашка, а тубус з документами, правоохоронці відпустили чоловіка.
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Наразі ситуація біля Десятинної церкви спокійна. Літургія у каплиці УПЦ МП триває. Представники храму варять на прилеглій території гречану кашу та пригощають усіх бажаючих. Проведення церковних заходів учасники протестної акції намагаються "заглушити", вмикаючи музику.
Активісти з націоналістичних організацій, які спершу були присутні на Десятинці, пішли. Наразі там лишаються кияни, які вимагають демонтувати храм УПЦ МП.
Серед присутніх на акції були і лишаються учасники АТО, активісти, блогери, архітектори та музиканти, зокрема Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК) та Андрій Хливнюк (Бумбокс).