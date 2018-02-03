У Києві близько сотні активістів проводять акцію на підтримку архітекторів, яких підозрюють у спробі підпалу каплиці УПЦ МП (фото, відео)

Активісти вимагають звільнити арештованих архітекторів.

У центрі Києва біля Національного музею історії України (вул. Володимирська, 2) до сотні активістів проводять акцію на підтримку заарештованих архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка, які підозрюються у спробі підпалу у ніч на 25 січня релігійної споруди Української православної церкви Московського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас близько 250 вірян прийшли на службу, яка проходить у релігійній споруді УПЦ МП, розташованій біля музею.

Активісти та віряни сперечаються щодо релігійних та історичних питань. Віряни просять не заважати проведенню служби.

Активісти наполягають, що релігійна споруда, яку вони називають "МАФом", встановлена незаконно і що її необхідно демонтувати.

На місці перебувають працівники поліції. Деякі активісти тримають листівки із зображенням київського князя Володимира Святославовича, на яких написано: "За Київ без московської зарази" та інші.

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Також активісти вимагають звільнити арештованих архітекторів. Учасники акції тримають велике чорне полотно, на якому червоними літерами написано "Архітекторів на волю. МАФ ФСБ на смітник".

На акції лунають заклики "Росія геть з України", "Геть московського попа", "Свободу архітекторам", "Архітекторів на волю", "Геть ФСБ" та інші. Також звучать гасла, що Донбас і Крим - це Україна.

Активісти стверджують, що земля, на якій встановлена релігійна споруда, є комунальною власністю Києва.

"Ще раз наголошую, це у киян була забрано землю. Це - комунальна власність міста Києва", - сказав один з виступаючих.

Окрім того, активісти на території біля музею встановили потужну аудіосистему, з якої лунає музика.

Активісти обурені тим, що священники Московського патріархату відстоюють проросійські позиції, що в Україні немає російської окупації, а нібито відбувається "громадянська війна".

"В 2015 році вони хотіли тут організувати "київську народну республіку", але це їм не вдалося. Я впевнений, що загроза ще попереду, і тому ми маємо її локалізувати", - сказав один з організаторів мітингу.

На переконання активістів, "Московський патріархат є структурою, яка напряму підтримує зв'язки з окупованими територіями", а саме Кримом та Донбасом.

Участь у акції беруть представники націоналістичних організацій та об'єднань "С14", "Січ", ДУК "Правий сектор" та інші.

Як повідомляв УНІАН, за спробу підпалу у ніч на 25 січня релігійної споруди УПЦ МП, яка розташована поблизу Національного музею історії України, поліція затримала двох киян 33- та 36 років, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (замах на умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Пізніше з’ясувалося, що затриманими є архітектори Олександр Горбань та Олексій Шемотюк. Вони стверджують, що своєю акцією мали намір привернути увагу суспільства до незаконної забудови історичної місцевості.

27 січня суддя Шевченківського райсуду Києва Тетяна Левицька обрала Шемотюку і Горбаню найсуворіший запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою із альтернативою застави в 2,2 млн грн кожному. Розгляд апеляційної скарги Горбаня та Шемотюка відбудеться у понеділок, 5 лютого, в Апеляційному суді м.Києва.