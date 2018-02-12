На Житомирщині правоохоронці ​провели обшуки у гральних закладах, вилучивши сотні одиниць техніки (фото)

У закладах знайшли ознаки ведення підпільних азартних ігор та вилучили 118 системних блоків та інші комплектуючі комп’ютерної техніки.

На Житомирщині у ці вихідні правоохоронці провели

у трьох райцентрах вісім обшуків у місцях функціонування так званих державних лотерей.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

У закладах знайшли ознаки ведення підпільних азартних ігор та вилучили 118 системних блоків та інші комплектуючі комп’ютерної техніки.

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Також поліцейські знайшли записи чорнової бухгалтерії та близько 2 тис. грн. Особи організаторів азартних ігор зараз встановлюють. Розслідування кримінального провадження триває.