У Криму оголосили штормове попередження

На сьогодні в Криму у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«На території автономії місцями очікуються сильні зливи, грози, град і шквалистий вітер, 15-20 метрів за секунду», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, у кримських лісах зберігається підвищена пожежна небезпека.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня злива і град завдали значних збитків посівам ряду районів автономії.