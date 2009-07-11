Суд заарештував заступника мера Бердянська Вадима ТИХОНОВА, затриманого 2 липня за одержання хабара у 80 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань боротьби з організованою злочинністю Запорізького главку міліції, "рішення про арешт затриманого заступника мера Бердянська на період проведення досудового слідства, прийняв напередодні місцевий суд Орджонікідзевського району Запоріжжя".

Інформацію про те, що затриманий під час отримання хабара заступник мера Бердянська у зв`язку зі станом здоров`я перебуває в лікарні, в Запорізькому УБОЗ спростували.

"Після затримання за ініціативою правоохоронних органів було проведено медобстеження затриманого, в результаті якого жодних проблем зі здоров`ям, що вимагають госпіталізації, виявлено не було, у зв`язку з чим затриманого було доправлено в ізолятор тимчасового утримання, де й перебував до ухвалення судом рішення про арешт, що стало підставою для переміщення підозрюваного в слідчий ізолятор", - повідомили в УБОЗ.

Співучасника В.ТИХОНОВА - керівник однієї з консалтингових компаній Бердянська, який виступив посередником при отриманні хабара, за даними УБОЗ, звільнено з-під варти під заставу в 40 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня співробітники УБОЗ затримали В.ТИХОНОВА, за підозрою в вимаганні й отриманні хабара в розмірі 80 тис. доларів.

За даними ЦГЗ ГУ МВС України в Запорізькій області, підставою для затримання став факт вимагання заступником мера Бердянська даної суми за дозвіл на знесення старих будов на Бердянській косі й отримання прав на 2 га землі, на яких розташовані дані споруди.

Кошти передавалися через посередника - керівника консалтингової компанії Бердянська, який, за даними ЦГЗ, під час затримання "активно чинив опір і навіть намагався збити міліціонерів, перебуваючи за кермом свого автомобіля".

На сьогодні дії заступника мера Бердянська кваліфіковано як злочин, передбачений ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабара у великому розмірі посадовцем, який обіймає відповідальне становище). Стосовно посередника порушено кримінальну справу за статтею 369 Кримінального кодексу України (дача хабара) і відкрито адміністративне провадження за фактом непокори співробітникам правоохоронних органів, які перебувають при виконанні службових обов`язків.

Слідство у справі перебуває на контролі керівництва прокуратури Запорізької області.