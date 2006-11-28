Канделакі розкололася

У вівторок Тіна Канделакі розповіла правду про аварію, що відбулася в Ніцці. Вона визнала, що дійсно у суботу була разом з депутатом Держдуми Сулейманом Керімовим в його машині.

Відома телеведуча Тіна Канделакі заявила Агентству національних новин, що не хотіла розповідати про свої близькі стосунки з крупним російським бізнесменом Сулейманом Керімовим і тому придумала "версію зі свинкою". "Так, я дійсно була у суботу у Франції. І дійсно, вдень я разом з Сулейманом проїздила по Ніцці на його Ferrari. Несподівано на дорогу вибігла людина, і Сулейман, щоб не збити її, різко викрутив кермо. Потім я вже нічого не пам`ятаю. Пам`ятаю лише, що приїхала "швидка" і нас з Сулейманом відвезли до лікарні. Я хотіла приховати всякі підозри з приводу наших відносин з Керімовим, але версія вийшла трохи дурнуватою, тому приховувати правду я більше не можу", - розповіла Канделакі Агентству національних новин. Нагадаємо, що раніше Канделакі заявляла, що нікуди не виїжджала з Москви, а сидить удома і хворіє на свинку. Телеведуча розповіла "Комерсанту", що "вона нікуди не літала, а після вручення ТЕФІ була удома". "В неділю ми планували з близькими піти в ресторан, відзначати премію, але я погано себе почувала, викликала домашнього лікаря, і він поставив діагноз "свинка", - заявила Тіна Канделакі. - Польоти до Франції - це все хвора фантазія журналістів... Скажіть, як могла людина при бензобаку, що вибухнув, вибратися з машини?".

Тим часом, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедіктов, де працює Тіна Канделакі, повідомив "Московському комсомольцю", що говорив з нею після церемонії ТЕФІ в ніч з четверга на п`ятницю. "Вона попросила відпустити її до Ніцци. Те, що її з друзями туди нібито запросив Керімов, - про це нічого сказано не було. Я погодився, але ми домовилися, що в неділю вона вже буде в Москві, тому що увечері їй належало бути в ефірі "Еха" як гість програми "ТЕЛЕохоронець". Але за кілька годин до ефіру вона подзвонила ведучій цієї програми Олені Афанасьєвій і сказала, що не зможе прийти, тому що потрапила до лікарні". Проте і ці відомості Тіна Канделакі спростувала, сказавши, що "у нас не було подібної розмови". Вона також висловила подив, "навіщо брешуть про мене". У свою чергу чоловік Тіни Канделакі - бізнесмен Андрій Кондрахін - повідомив газеті "Твій день" про те, що "Тіна була у Франції з Сулейманом". Але сама Тіна, як не дивно, відразу ж спростувала слова свого чоловіка.

Про близькі стосунки Тіни Канделакі з Сулейманом Керімовим неофіційно говорили вже давно. Але досі цю версію ніхто не підтверджував публічно. Але знайомі телеведучої також підтвердили це АНН. "Вони зустрічаються вже 2-3 місяці, - розповів на умовах анонімності один з її знайомих. - А її чоловік теж знає про це, і спокійно ставиться до пригод своєї дружини. Кажуть, що відносини з Керімовим допомогли телеканалу СТС отримати декілька премій "ТЕФІ" поспіль.

Тим часом, стан здоров`я депутата Держдуми Сулеймана Керімова, який в результаті автокатастрофи одержав опіки 70% поверхні тіла, оцінюється французькими ЗМІ як "між життям і смертю". Він як і раніше підключений до апарату штучного дихання в марсельському госпіталі Conception. Французькі лікарі дотепер не можуть дати прогнозу щодо можливості поліпшення стану 40-річного пацієнта, який, згідно їх останній заяві, "викликає заклопотаність". При цьому інформація надходить украй мізерна, оскільки "ці відомості відтепер надаються тільки сім`ї потерпілого", відзначає ІТАР-ТАРС.

ЗМІ.ру