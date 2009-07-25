Хто заплатить киянам за квартири, пошкоджені через аварію на теплотрасі?

Відшкодувати збитки за квартири в будинку № 5 по вулиці Сабурова на Троєщині, пошкоджені 17 червня внаслідок аварії на теплотрасі, повинен власник мереж Києва – Київська міська державна адміністрація.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АК "Київенерго", такого висновку дійшла комісія компанії, яка з’ясовувала причини та наслідки аварії на Троєщині.

Зазначається, що власником теплових мереж є територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради, а відповідно до закону «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить управління об`єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

Таким чином КМДА, як уповноважений орган власника, що відповідає за управління об’єктами комунальної власності та за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, зобов’язана відшкодувати завдані збитки, наголошується у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Розмір шкоди повинен бути документально підтверджений (висновком експерта).

“Уникнути пошкодження на Троєщині можна було тільки зробивши повну модернізацію тепломережі у тому районі. А це входить до повноважень місцевої влади. Проведення випробувань було узгоджено із КМДА, фахівці “Київенерго” діяли професійно, згідно з правилами та регламентами, і причиною того, що сталося, є аварійний стан труби, а не дії працівників компанії, що й підтвердили висновки комісії. Своє рішення компанія перевірила, звернувшись до незалежної юридичної компанії, яка підтвердила вірність висновків комісії “Київенерго”, - заявив заступник директора з правового забезпечення АК “Київенерго” Руслан ФАРИСЕЙ.

“Випробувальний сезон ще не закінчився, а Київ має декілька гучних пошкоджень. Їх кількість зростає дуже швидко через аварійний стан тепломереж. Якщо місцева влада не розпочне комплексну заміну мереж, то випадок на Сабурова, на жаль, може стати не останнім. Компанія розглядала різноманітні варіанти вирішення цієї проблеми. Навіть такі як страхування відповідальності під час випробувальних та ремонтних робіт. Але страхувальники вважають, що стан мереж в столиці настільки незадовільний, що страхувати немає сенсу”, - заявив Р.ФАРИСЕЙ.

Комісія “Київенерго” також вирішила за власні кошти компанії провести модернізацію тепломагістралі в районі вулиці Сабурова і замінити на цій ділянці аварійно небезпечні труби на сучасні, попередньо ізольовані труби сучасного зразка протяжністю 300 м. Компанія направила до КМДА та Деснянської райради листа із проханням визнати цю ділянку аварійною та посприяти прискоренню погоджувальних та дозвільних процедур. В разі своєчасного отримання документів “Київенерго” замінить тепломережі до початку опалювального періоду.

Нагадаємо, 17 червня біля будинку № 5 по вулиці Сабурова під час планових гідравлічних випробувань тепломереж стався прорив труби. Викид холодної води із уламками асфальту, щебенем та піском на висоту четвертого поверху в напрямку житлового будинку пошкодив дві квартири.

Прорив труби на Сабурова стався через підвищену зношеність комунікацій в даному районі, спричинену високими грунтовими водами.