Експерт: Юлія Володимирівна вже рік думає про курс 6-6,5 грн./дол.

Виконавчий директор центру «CASE-Україна» Дмитро БОЯРЧУК вважає, що ринковим на сьогодні можна вважати курс 8 грн./дол.

Як сказав він у бесіді з кореспондентом УНІАН: «І наші розрахунки, і розрахунки інших організацій свідчать, що за нинішнього стану торгового балансу і стану економіки в районі 8 грн./дол. - це більш менш ринковий, балансовий курс».

При цьому, коментуючи заяву глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО, про те, що за «правильної політики» Нацбанку гривню можна зміцнити до рівня 6-6,5 грн./дол., Д.БОЯРЧУК сказав: «Наскільки я знаю, ці 6-6,5 грн./дол., таке уявлення щодо курсу, у Юлії Володимирівни вже цілий рік, але я думаю, що це неможливо буде зробити».

В цілому експерт вважає, що сьогодні Національний банк України проводить достатньо грамотну політику, при цьому зазначає, що одних лише дій НБУ для утримання курсу зазвичай недостатньо.

«В принципі, Нацбанк діє достатньо грамотно. Але проблема в тому, що одних дій НБУ для того, щоб підтримувати курс, як правило, не достатньо. Основне питання стосується бюджетної політики», - сказав експерт.

За словами Д.БОЯРЧУКА, сьогодні великі проблеми з наповненням Держбюджету, що у свою чергу може стати причиною тиску на Нацбанк з боку уряду з метою емісійного покриття дефіциту грошових ресурсів. При цьому він зазначив, що вірогідність таких дій НБУ невелика.

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