МНС попереджає про погіршення погоди: дощі, шквали, грози

МНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні 3-6 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні до кінця доби у західних, Житомирській, Київській і Вінницькій областях з утриманням вночі на Правобережжі очікуються грози, місцями – шквали 15-20 м/с, на заході місцями сильні дощі.

4-6 серпня у більшості районів Криму, місцями у південних, Донецькій, Луганській, а 4-го серпня і в Чернівецькій, подекуди у Тернопільській та Хмельницькій областях прогнозується надзвичайно висока пожежна небезпека.