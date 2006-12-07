Ужгород погрожують відключити від газу

«Закарпатгаз» має намір відключити від газопостачання міські котельні Ужгорода через заборгованість за спожитий газ.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник мера Ужгорода Володимир БОБКОВ.

За його словами, «населення заборгувало за газ близько 2,6 млн. грн. а за листопад проплатили ледь 80 тис. гривень”. Відтак, сказав він, ДП «Газ України» не уклав контракт з КП «Ужтепло», і, таким чином, “ми не отримали ліміти на першу декаду грудня, через що сьогодні представники ВАТ «Закарпатгаз» знаходяться в адміністрації «Ужтепло» з питанням щодо відключення газопостачання в ужгородських котельнях”. “Чим це закінчиться, я поки що не можу сказати”, - додав В.БОБКОВ.

За його словами, влада Ужгорода впродовж останніх двох тижнів зверталася до людей з проханням заплатити за тепло, попереджаючи, що в іншому випадку можуть відключити котельні. “Просто необхідно пояснити, що з нами ніхто не збирається гратися в якісь ігри. Виборів у найближчі два роки ніяких не буде, і ніхто не вигадуватиме низькі, необгрунтовані тарифи”, - підкреслив перший віце-мер. За його словами, “коли в пресі розповідають, що тарифи штучно завищені, це не так. Підвищення тарифів обґрунтоване, повірте мені. При нинішніх цінах рентабельність становить 2-3%. А з урахуванням того, що стабільно третина населення не платить, вони є збитковими”. Тому, підкреслив В.БОБКОВ, “тепло в руках самого населення».