Долар на міжбанку знову виріс

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту знову почали зростати: торги доларом відкрилися котируваннями 8,3050/8,3325 грн./дол., на час закриття цінові рівні зросли до 8,3570/8,3685 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:15 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютною парою долар-гривня з ціною відсікання 7,95 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2592/0,2604 грн./руб., до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2596/0,2604 грн./руб. На час закриття ціни піднялися до 0,2605/0,2617 грн./руб. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 31,955 рублів за долар (+0,0750).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4085/1,4170 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,7035/11,7315 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,7220/11,7405 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні досягли рівня 11,7935/11,8165 грн./євро.