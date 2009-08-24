На Тернопільщині відкрили пам’ятник Степанові Бандері

У селі Струсів Теребовлянського району Тернопільської області відкрили пам’ятник провіднику ОУН Степану Бандері.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, участь у віче з нагоди відкриття пам’ятника взяли голова обласної ради Олексій КАЙДА, керівники Теребовлянського району, священнослужителі, жителі села та гості. Виступаючі у своїх промовах наголошували, що С.Бандера дав приклад самовідданого служіння рідному народові і був взірцем справжнього політика, військового стратега, українського патріота, відтак його постать є актуальною для наслідування і сьогодні.

Окрім пам’ятника С.Бандері в Струсові також відкрили експозицію національно-визвольних змагань українського народу в боротьбі за незалежність в місцевому краєзнавчому музеї. Екскурсії гостям провели наймолодші мешканці селища.

Як повідомляв УНІАН, 2009 рік на Тернопільщині проголошено Роком С.Бандери. З нагоди 100-річчя від дня його народження, яке виповнилося 1 січня 2009 року, пам’ятник провіднику ОУН було відкрито 26 грудня 2008 року у Тернополі.