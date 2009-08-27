Тимошенко: Україна вчасно підготується до Євро-2012

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогоднішній день не має бути жодних сумнівів у тому, що Україна буде вчасно готова до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу в Харкові, наголосивши, що сьогодні особисто ознайомилася з тим, як у Харкові ведеться будівництво аеропорту і стадіону до чемпіонату.

«Тим, хто сумнівається в тому, що Україна буде підготовлена до Євро-2012, я пропоную приїхати до Харкова, до Донецька, до Києва, подивитися, якими темпами будується НСК «Олімпійський». І навіть Львів, який пізніше за всіх почав готуватися, сьогодні вже має серйозні результати щодо будівництва і терміналу, і стадіону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що на прикладі Харкова можна зробити висновок, що над підготовкою до Євро-2012 в Україні працює сильна команда, і Україна буде готова до проведення чемпіонату «навіть раніше, ніж ми це собі запланували».

«Немає жодного міста, ні в Польщі, ні в Україні, яке б так динамічно готувалося до Євро-2012. Прекрасний стадіон. Принаймні, те, що я об`їхала в Польщі, навіть близько такого немає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.