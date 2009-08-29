У Вінниці хочуть в боржників за ЖКП відбирати закордонні паспорти

У Вінниці вилучатимуть закордонні паспорти у мешканців міста, які мають борги за спожиті житлово-комунальні послуги.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник начальника відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Вінницькій області Євген СУХОСТАВСЬКИЙ.

За його словами, наразі до ОВІРу надійшло 40 ухвал суду та більш як 50 листів-звернень від ДВС щодо злісних неплатників. «Таких боржників ми вносимо у базу даних. Згідно з законодавством ми можемо їм тимчасово не видавати, або вилучати закордонні паспорти до повної ліквідації заборгованості», - роз`яснив начальник відділу громадянства і міграції та реєстрації фізичних осіб Вінницького міського управління ГУ МВС України у Вінницькій області Андрій СИНЮШКО.

Є.СУХОСТАВСЬКИЙ також розповів, що протягом поточного року у ДВС надійшло 1092 виконавчі документи про стягнення заборгованості за комунальні послуги згідно з судовими рішеннями.

«До обов`язків працівників ДВС входить не просто перевірка матеріального стану боржників та арешт майна, в першу чергу ми керуємось індивідуальним підходом до кожної виконавчої справи. Коли справа доходить до арешту майна - більшість заможних вінничан сплачують борги у той же день», - зазначив заступник начальника відділу Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Вінницькій області.

Він розповів, що допомагають працівникам Державної виконавчої служби дільничні інспектори, адже часто державних виконавців неплатники зустрічають грубою лайкою, а іноді і погрозами щодо застосування вогнепальної зброї.

«Поспілкуватися з вінничанами, які живуть у приватних садибах теж не просто, особливо коли за високим парканом виконавців зустрічає ще й сторожовий пес господарів. У такому разі до справи залучають кінологів», - повідомив Є.СУХОСТАВСЬКИЙ.

За його даними, на сьогоднішній день накладено арешт на 95 будинковолодінь боржників. «Залишаються проблемними неплатники, квартири яких неприватизовані. Один з таких вінничан боргує більше 31 тисячі гривень», - додав Є.СУХОСТАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці протягом липня державними виконавцями накладено арешт на 46 автомобілів боржників за житлово-комунальні послуги.