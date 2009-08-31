У Дагестані убитий координатор Аль-Каїди

У Дагестані в селищі Муцалаул Хасавюртівського району в результаті спецоперації було ліквідовано двох бойовиків, один з них іноземець. Його особу вже встановлено - це громадянин Алжиру, відомий в середовищі бойовиків під псевдом "доктор Мухаммад". За оперативними даними, він був координатором дагестанського осередку "Аль-Каїди".

Спецоперація в Хасавюртівському районі Дагестану завершилася без втрат серед співробітників МВС і ФСБ.

Проте цього ж дня близько 23:00 в Махачкалі у власному помешканні був розстріляний співробітник ЗМОП. Злочинці постукали в двері квартири і попросили його дружину, яка відкрила двері, викликати чоловіка для розмови. Коли міліціонер вийшов в передпокій, в нього зробили п`ять пострілів впритул. Співробітник ЗМОП помер на місці, повідомляє телеканал "Вести".