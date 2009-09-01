Кримський міністр закликав припинити експерименти над школою

Міністр освіти і науки Криму Валерій ЛАВРОВ вважає, що колегам із центральних органів влади потрібно припинити «напихати» школярів постійними нововведеннями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник профільного кримського міністерства сказав на прес-конференції в Сімферополі.

«Треба зупинитися колись і сказати: досить свої пропозиції і ідеї вносити відразу до школи! Школа - такий саме живий організм, як і сім`я. Якщо ми експериментуємо весь час, то нічого доброго не буде», - вважає В.ЛАВРОВ.

На його думку, додаткове навантаження на школярів не йде їм на благо. «А хто подивився на дитину? Яке психологічне навантаження, розумове навантаження? Скільки вона часу зайнята в школі?», - сказав керівник Міносвіти Криму.

Він закликав колег із центру частіше виїжджати в регіони, спілкуватися з батьками і вчителями, аналізувати: «який шлях ми пройшли».

На думку В.ЛАВРОВА, школа повинна не лише давати дитині хороші знання, але й ростити «щасливу і повноцінну людину». «Головне - радісна, щаслива людинка. Якщо вона буде радісна і щаслива, буде вона й успішною», - сказав міністр.