В Україні майже півмільйона педагогів, але 130 вакансій ще є

Міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК заявляє про відсутність дефіциту педагогічних кадрів у системі освіти України в новому навчальному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ВАКАРЧУК повідомив на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні у нас у країні 130 вакансій, але я думаю, що впродовж двох-трьох тижнів ці вакансії буде заповнено», - сказав І.ВАКАРЧУК.

При цьому міністр наголосив, що цю інформацію міністерству перед початком навчального року передали місцеві органи влади.

Довідка УНІАН. Відповідно до даних Міністерства освіти й науки України, цього року навчальний процес у загальноосвітніх навчальних закладах забезпечуватимуть майже 486 тисяч педагогічних працівників, близько 48 тисяч – у сфері професійно-технічної освіти.