На аеродромі біля Харкова розбився парашутист

У Харківській області розбився парашутист.

Як сьогодні повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управління з питань надзвичайний ситуацій Харківської облдержадміністрації, трагедія сталася у неділю, 30 серпня, неподалік Харкова, на аеродромі в с. Коротичі, під час стрибків з парашутом членів аероклубу.

За даними облуправління, парашутист помер одразу після падіння на місці, отримавши несумісні з життям травми.

Представник аеродрому зазначив, що 39-річний загиблий мав сертифікат парашутиста категорії Б (всього 4 категорії – А, Б, В, Г), був досить досвідченим спортсменом і до цього здійснив 130 стрибків. За словами співрозмовника агентства, до трагедії призвела помилка парашутиста – він намагався здійснити маневр (розворот) на малій висоті, що не допускається правилами.

«У цій ситуації парашут різко втрачає висоту, і це, як правило, призводить до трагічних наслідків», - сказав фахівець. Він додав, що це типова помилка, якої припускаються спортсмени, - цього року подібні випадки були в Чугуєві і Луганську, а також багато в Росії.

За словами представника аеродрому, трагічний стрибок в Коротичах зафіксовано любительською відеокамерою, і зйомка підтверджує попередні висновки спеціалістів.

Спеціальна комісія вивчає всі обставини загибелі парашутиста, повідомив представник аеродрому.