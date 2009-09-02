Спецслужби України та Польщі підписали угоду щодо Євро-2012

Служба безпеки України та Агентство внутрішньої безпеки Польщі підписали угоду про співробітництво у питаннях забезпечення безпеки громадян у зв’язку з підготовкою та проведенням чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Церемонія підписання угоди відбулася сьогодні у Львові.

Підписи під документом поставили голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО та голова Агентства внутрішньої безпеки Польщі Кшиштоф БОНДАРИК.