Жванецький став професором

Рішенням Вченої ради Одеського Національного морського університету письменникові-гумористові Михайлу ЖВАНЕЦЬКОМУ, що закінчив свого часу навчання в цьому навчальному закладі з «червоним» дипломом за фахом інженер-механік підйомно-транспортного устаткування портів, вручено другий диплом - Почесного професора університету.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії ректор ОНМУ Ірина МОРОЗОВА вручила М.ЖВАНЕЦЬКОМУ диплом і професорську мантію.

Як заявив М.ЖВАНЕЦЬКИЙ, "не знаю, як почуватимуся у цьому званні, але дуже приємно, що улюблений вуз визнав мене гідним такої честі. Якби мені довелося читати лекцію, я приділив би головну увагу взаєминам між людьми. Це найважливіше, чому навчила мене робота в Одеському порту і все подальше життя".