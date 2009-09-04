Лавров відвідає Україну в жовтні
19:36, 04 вересня 2009Суспільство
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Про це повідомив Посол України в РФ
Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ відвідає Україну в жовтні.
Про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» повідомив сьогодні Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО.
"Є домовленість двох сторін про проведення зустрічі керівників прикордонних областей, регіонів двох країн у Харкові на початку жовтня під егідою керівників зовнішньополітичних відомств. Тобто Сергій ЛАВРОВ поїде до Харкова на початку жовтня", - сказав К.ГРИЩЕНКО.
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