Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ відвідає Україну в жовтні.

Про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» повідомив сьогодні Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО.

"Є домовленість двох сторін про проведення зустрічі керівників прикордонних областей, регіонів двох країн у Харкові на початку жовтня під егідою керівників зовнішньополітичних відомств. Тобто Сергій ЛАВРОВ поїде до Харкова на початку жовтня", - сказав К.ГРИЩЕНКО.