Пік безробіття ще попереду?

Найболючіший соціальний наслідок кризи - зростання безробіття у світі - досягне найближчого року свого піку, заявив у суботу на прес-конференції за підсумками зустрічі фінансової "двадцятки" в Лондоні управляючий директор МВФ Домінік Стросс-Кан. "Я не думаю, що криза вже позаду нас, ми знаходимося в її центрі, і однією з найголовніших проблем залишається безробіття", - вказав він. Стросс-Кан пояснив, що зростання безробіття завжди відбувається із затримкою по відношенню до інших подій в економіці. "Тому приблизно протягом року з нинішнього моменту безробіття все ще буде рости", - передбачив він. Саме тому, на думку глави МВФ, "зараз ще не час застосовувати exit strategies", тобто відмовлятися від антикризових програм підтримки економіки. "Усі згодні, що ці стратегії треба обговорювати і готувати, але не застосовувати їх зараз. Ми все ще повинні допомагати підтримувати попит до тих пір, поки попит з боку приватного сектора не буде достатньо стійким", - підкреслив Стросс-Кан.

РІА “Новости”