G20 почне вводити санкції проти "податкових гаваней"

Міністри фінансів країн G20 на зустрічі в Лондоні домовилися, що санкції проти "податкових гаваней" вводитимуться з березня 2010 р., передає Associated Press. До того часу країнам і територіям, що надають податкові притулки для іноземних вкладників, пропонується добровільно підкоритися новим вимогам податкової прозорості, які були узгоджені на саміті лідерів "двадцятки" 2 квітня ц.р.

У 2000 р. Організація економічної співпраці і розвитку (ОЕСР) почала на основі затверджених нею критеріїв складати списки "податкових гаваней". Нині, втім, "чорний список" ОЕСР порожній, нагадує РосБізнесКонсалтинг, оскільки формально всі країни, відомі пільговим податковим режимом, погодилися приєднатися до міжнародного стандарту. У 2009 р. на такі поступки, зокрема, пішли Австрія, Андорра, Ліхтенштейн, Монако і Швейцарія.