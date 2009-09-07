Під патронатом глави УГКЦ стартують благодійні концерти

Сьогодні в Луцьку за ініціативи Української греко-католицької церкви та під патронатом її глави Блаженнішого Любомира (ГУЗАРА) стартують благодійні концерти популярної музики “З вірою і любов’ю”. Про це УНІАН повідомили в прес-службі УГКЦ

Концерти триватимуть 7-22 вересня в 12-ти містах України.

Як відомо, академічні концерти, об’єднані такою ж назвою, з великим успіхом пройшли в травні. За словами глави УГКЦ, це була культурницька місія.

«Тур став посланням УГКЦ сучасникам. Наші часи характеризуються кризою надії, повсякчасним ревізуванням вічних цінностей. Ми піддаємося різним інформаційним навіюванням, що спонукають нас до метушливого існування. Дехто може вважати, що успіх цих концертів залежить від того, як глибоко сягнемо у наші кишені. Але правдою є те, що він залежить від того, як широко відкриємо вуха нашого серця для сприйняття краси, для сприйняття духовних вартостей, які криються в красі… Аби ми з них вийшли кращими людьми», – зазначив Блаженніший Любомир.

Глава УГКЦ також додав, що травневий концертний тур став містком між українською і європейською музичною культурами, між українською культурою – класичною і сучасною. Ба більше, спротивом наступу масової культури в найгірших її зразках. А головне – це було спонукання до консолідації українців різних конфесій.

Блаженніший сподівається, що в повсякденній метушні люди зможуть увійти в себе і відчути внутрішній спокій, внутрішнє задоволення, внутрішнє відчуття себе самих, яке повинне надати не тільки велике задоволення, а й момент духовного відпочинку і духовного підйому. Це, за його словами, “основна думка” щодо того, чого хоче досягнути УГКЦ.

У концертах візьмуть участь відомі гурти, зокрема, “Піккардійська терція”, “Друга ріка”, “СКАЙ”, “Гудімов”, а також виконавці: Тарас ПЕТРИНЕНКО, Тетяна ГОРОБЕЦЬ, лідер гурту “Мандри” ФОМА, Ігор МІРОШНИЧЕНКО. Гурт “Горгішелі” спеціально пише псалом, який представить на цих концертах. Ведучою концертів буде відома актриса і телеведуча Наталка СУМСЬКА, яка також читатиме на концертах вірші.

Потрапити на концерт можна буде за запрошеннями, які розповсюджуватимуться передовсім у парафіях УГКЦ та молодіжних, громадських організаціях і спільнотах. Кожне таке запрошення передбачатиме певну суму внеску на підтримку церкви – від 20 до 50 грн.

Як зазначають організатори, зібрані на весняних та нинішніх концертах кошти підуть на завершення будівництва Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Під час академічних концертів у травні було зібрано близько 800 тис. грн.

Крім Луцька, концерти вібуватимуться у таких містах: 8 вересня – Рівне; 9 вересня – Чортків (Тернопільщина), 12 вересня – Тернопіль, 13 вересня – Івано–Франківськ, 14 вересня – Чернівці, 15 вересня – Коломия (Івано–Франківщина), 16 вересня – Долина (Івано–Франківщина), 17 вересня – Стрий (Львівщина), 20 вересня – Брошнів (Івано–Франківщина), 21 вересня – Жовква (Львівщина), 22 вересня – Львів.