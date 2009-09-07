Стельмах заявляє про підвищення купівельної спроможності гривні

У Національному банку України відзначають позитивну динаміку в показнику купівельної спроможності гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

За даними НБУ, купівельна спроможність гривні за 2008 рік була знижена більш ніж на 18%. При цьому за підсумками січня-серпня 2008 року зниження становило 13,4%, натомість як за відповідний період поточного року цей показник був на рівні 7,8%.

«Тобто піднялася (купівельна спроможність – УНІАН) майже вдвічі проти відповідного періоду минулого року. Це свідчить про те, що стабільність національної валюти більш укріплена», – сказав В.Стельмах.

На думку НБУ, зміцнення відбулося перш за все за рахунок того, що інфляція в Україні цього року значно нижче, ніж у минулому. Так, за вісім місяців 2009 року індекс інфляції склав 8,48% порівняно з 15,5% за аналогічний період 2008 року.

В.Стельмах зазначив, що девальвація національної валюти за допомогою підвищення цін на імпорт є серйозним чинником збільшення інфляції. Проте цей вплив значною мірою знівельовано за рахунок зниження питомої ваги складових критичного імпорту, зокрема мінеральних енергоносіїв, у ВВП з 60% в 2008 році до 30% в 2009-му.

За даними НБУ, індекс девальвації гривні на 3 вересня 2009 року проти 3 вересня 2008 року склав майже 63%.