Профспілки не допустять підвищення цін на газ без компенсацій

Національний форум профспілок України буде оскаржувати будь-які спроби підвищити ціни на газ для населення, якщо уряд не забезпечить людям відповідних компенсацій.

Про це заявив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК, коментуючи заяву директора департаменту зовнішньоекономічних зв`язків НБУ Сергія КРУГЛИКА про те, що ціни на газ за новою домовленістю з МВФ буде підвищено з 1 жовтня 2009 року. Про це повідомили УНІАН у прес-службі НФПУ.

«Наші умови цілком прозорі і законні. По-перше, уряд повинен обґрунтувати підвищення цін для населення і чітко пояснити, куди підуть отримані гроші. По-друге, зростання цін має супроводжуватися урядовою програмою компенсації втрат громадянам, яка б диференціювала оплату газу в залежності від рівня сімейного доходу», – підкреслив М.ЯКІБЧУК.

За його словами, без вказаних заходів підвищення цін на газ лише прискорить зубожіння людей праці.

«Якщо наші умови не виконають, НФПУ буде протистояти підвищенню цін усіма способами – від судових позовів до багатотисячних протестних акцій», – додав профспілковий лідер.

Як повідомляв УНІАН, підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня 2009 року було узгоджене Україною з Міжнародним валютним фондом, і відповідний пункт було внесено до відкоректованої в липні програми співпраці України і МВФ.

Проте 25 серпня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в 2009 році ціна на газ для населення не підвищуватиметься.

26 серпня міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН заявив, що підвищення ціни на газ для населення з 1 вересня ц.р. може не відбутися, оскільки це питання не узгоджене з профспілками. При цьому він відзначив, що профспілки на сьогодні не підтримують підвищення ціни на газ для населення.

31 серпня Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив позов НФПУ, в якому було оскаржено постанову НКРЕ №811 «Про затвердження роздрібних цін на природний газ, який використовується для потреб населення» від 9 липня 2009 року. Постановою передбачалося підвищення ціни газу для населення на 20% з вересня ц.р. і на 20% щокварталу, починаючи з січня 2010 року.

Сьогодні, 7 вересня, С.КРУГЛИК повідомив, що Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) у рамках співпраці домовилися, що ціни на газ для населення буде підвищено з 1 жовтня 2009 року.