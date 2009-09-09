Данилишин вирішив, що головні загрози гривні вже усунено
10:45, 09 вересня 2009Суспільство
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"У Нацбанку достатньо резервів"
Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН заявляє, що Національний банк України (НБУ) має достатньо резервів, щоб підтримувати стабільний курс гривні.
Про це він сказав в інтерв`ю російському виданню «Ведомости».
«Головні загрози усунено. Нацбанк зараз має достатньо резервів, щоб підтримувати стабільний курс національної валюти», – сказав він.
При цьому Б.ДАНИЛИШИН висловив переконання, що резервів НБУ у розмірі 29 млрд. дол. вистачить у разі, якщо станеться рецидив світової фінансової кризи.
«Їх вистачить. А всі неприємності вирішуватимемо у міру надходження», – додав він.
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