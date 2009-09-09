Данилишин вирішив, що головні загрози гривні вже усунено

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН заявляє, що Національний банк України (НБУ) має достатньо резервів, щоб підтримувати стабільний курс гривні.

Про це він сказав в інтерв`ю російському виданню «Ведомости».

«Головні загрози усунено. Нацбанк зараз має достатньо резервів, щоб підтримувати стабільний курс національної валюти», – сказав він.

При цьому Б.ДАНИЛИШИН висловив переконання, що резервів НБУ у розмірі 29 млрд. дол. вистачить у разі, якщо станеться рецидив світової фінансової кризи.

«Їх вистачить. А всі неприємності вирішуватимемо у міру надходження», – додав він.