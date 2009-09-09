Хворим київським каштанам даватимуть уколи по 30 доларів

Незабаром столичні каштани пройдуть курс лікування. Із майже 2 млн. символічних для столиці дерев 70% уражені шкідниками.

Як пише муніципальна газета “Хрещатик” (№120), популярний колись метод зовнішньої обробки пестицидами визнано небезпечним для здоров`я киян. Тому препаратом не кропитимуть, а вводитимуть його в деревину. Який саме препарат застосувати - наразі вирішує профільне управління разом з науковцями. Це ж відомство у тижневий термін має запропонувати, куди вивозити опале листя, адже в ньому зимують личинки молі.

Відповідні рішення були прийняті під час спеціальної наради в мерії Києва, яку провів заступник голови КМДА Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, пише газета.

"Чекати більше не можна, каштани треба негайно рятувати. Наразі у столиці налічується 1,5-2 мільйони каштанів. Однак сімдесят відсотків із них уражені. Якщо не вжити заходів, символ Києва з`їдять шкідники”, - зауважив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

Видання зазначає, що торік у столиці знесли більш як 14 тис. сухостійних дерев. З них майже 10 тис. каштанів. Наразі обстежують ще стільки ж. Захисники природи б`ють на сполох: дерев у місті гине більше, ніж їх висаджують.

За даними “Газети по-київськи” (від 9 вересня 2009 р.), вартість однієї ін’єкції складає 25-30 дол. Спосіб введення ін’єкцій у стовбур застосовується у Польщі, Угорщині, Франції.

Водночас рішення щодо цього методу лікування ще має затвердити Київрада, тому на найближче її засідання планують винести відповідний проект рішення.