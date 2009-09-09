На Кіровоградщині впав літак: поранені 2 членів екіпажу та пасажир

На Кіровоградщині впав літак Ан-2, травмовані 2 членів екіпажу та 1 пасажир.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, сьогодні 10.05 поблизу села Оникієве Маловисківського району Кіровоградщини під час несанкціонованого зльоту з дороги сільського значення через відмову двигуна сталося падіння літака Ан-2 (бортовий номер UR-70427, власник установлюється) на поле фермерського господарства ”Гроза” з послідуючим загорянням.

У результаті, постраждали 2 пілоти, 1952 і 1963 років народження, та керівник ФГ „Гроза” (1964 р. н.), які з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані.

Вогнем пошкоджені праве крило і частина кабіни, обірвана лінія електропередач 0,4 кВт, яка забезпечує електропостачання насосної станції, що здійснює зрошення полів фермерського господарства.

Пожежу було ліквідовано місцевими жителями.

За інформацією “Украероцентру”, заявка на виліт літака в установленому порядку не надавалася, сертифікат льотної придатності на експлуатацію цього літального апарату закінчився 26 квітня минулого року. На місці катастрофи працює опергрупа Головного облуправління МНС.