Євро на міжбанку скаче

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по доларом США відкрилися котируваннями 8,6225/8,6765 грн./дол., на 12:00 ціни обвалилися – 8,4220/8,4680 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні концентрувалися в діапазоні 8,4230/8,4655 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:00 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2761/0,2783 грн./рубль, на 12:00 ціни впали - 0,2695/0,2814 грн./рубль. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль упав і становив 31,1817 рублів за долар (-0,1225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4481/1,4483 дол./євро, а на 15:15 зросли до 1,4523/1,4525 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,4860/12,5520 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз – 12,1860/12,2430 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 12,1945/12,2685 грн./євро.