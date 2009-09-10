Голландія перегляне політику продажу наркотиків

Нідерландська влада має намір зробити так, щоб місцеві кофешопи, де продають марихуану і гашиш, принипили бути об`єктом паломництва туристів. Відповідні пропозиції містяться в листі, підписаному міністрами юстиції, внутрішніх справ і охорони здоров`я країни, текст якого потрапив у пресу. Про це пише NRC Handelsblad.

На думку чиновників, заборона на продаж легких наркотиків іноземцям дасть змогу знизити рівень злочинності і правопорушень, пов`язаних з прибуттям туристів, яких ваблять тільки дозволені в країні легкі наркотики.

Міністри пропонують запровадити порядок, коли три грами марихуани чи гашишу зможе купити лише зареєстрований в спеціальній системі мешканець Нідерландів. При цьому розплачуватися він повинен буде своєю карткою, виданою голландським банком.

На думку чиновників, такий порядок слід ввести перш за все в регіонах, що межують з Німеччиною і Бельгією, куди найчастіше приїжджають охочі до марихуани туристи.

Придбання легких наркотиків в обмеженому обсязі припинила вважатися злочином в Нідерландах на початку 1970-х. У липні 2009 року спеціальна комісія з легких наркотиків в своєму підсумковому документі заявила, що за останні 15 років ситуація навколо марихуани почала виходити з-під контролю влади. Вона радила дозволити продаж наркотиків з конопель тільки місцевим жителям. Три партії, з членів яких сформовано коаліційний уряд країни, погодилися, що політика щодо наркотиків повинна бути переглянута.

Лента.ру