Голова ОПЕК: ціна нафти всіх влаштовує

Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК) на засіданні у Відні ухвалила зберегти офіційні квоти на видобуток нафти незмінними, передає Reuters з посиланням на учасників зустрічі. Це рішення було очікуваним.

Останній раз картель знижував квоти в грудні 2008 р., коли офіційний рівень нафтовидобутку був скорочений на рекордні 4,2 млн. барелів за день порівняно з вереснем 2008 р. З того часу ціни на нафту зросли практично вдвічі і закріпилися на рівні вище 70 дол./бар.

Голова ОПЕК, міністр нафти Анголи Жозе Маріа Ботелью ді Вашконселуш заявив напередодні в інтерв`ю, що вартість нафти в районі 70-75 дол./бар. влаштовує як виробників, так і споживачів.

Квота видобутку нафти для 11 країн ОПЕК (крім Іраку) офіційно обмежена рівнем 24,845 млн. барелів за день. Проте в липні реальний видобуток нафти по 11 країнах ОПЕК, відповідно до оцінок експертів Міжнародного енергетичного агентства, перевищував офіційно встановлений рівень і становив більше 26 млн. бар./день.

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