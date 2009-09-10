Росія «грає на публіку», а не готується до агресії проти України?

Російська Федерація ухваленням поправок до Закону «Про оборону», який передбачає можливість оперативного використання російських Збройних сил за межами РФ, сприятиме зростанню антиросійських настроїв в Україні серед політиків та звичайних громадян.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Варшаві висловив аналітик польської Фундації Баторія (Batory Foundation) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Експерт зазначив, що жоден народ не любить, коли інший втручається у його внутрішні справи, чи, тим більше, погрожує. «Такі дії контрупродуктивні (для росіян), бо зміцнюють антиросійських політиків в Україні», - сказав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

На його думку, росіяни змінами до згаданого закону радше «грають на публіку», ніж справді готуються до агресії проти України. «Це гра, а не приготування до агресії», - сказав він.

Експерт додав, що, швидше за все, російська влада традиційно хоче показати своїм громадянам, якою сильною державою є Росія і як рішуче вона відстоюватиме національні інтереси.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ також зауважив, що росіянам насправді для військової агресії проти інших держав не потрібні зміни до національного законодавства, про що добре засвідчили події серпня 2008 року, коли російські війська ввійшли на територію Грузії.

Водночас він висловив сумнів, що росіяни наважаться розпочати військову кампанію проти України у Криму. «Я собі не уявляю такого сценарію», - сказав він.

Проте експерт не виключив російських провокацій, пов’язаних із Чорноморським флотом РФ, який базується у Севастополі.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Державна дума РФ одностайно у першому читанні ухвалила ініційовані Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ поправки до Закону «Про оборону», які передбачають можливість оперативного використання російських збройних сил за межами РФ.

Передбачено, що формування Збройних сил РФ можуть оперативно використовуватися за межами території Росії для вирішення наступних завдань: відбиття нападу на Збройні сили РФ або інші війська, дислоковані за межами території РФ; відбиття або запобігання агресії проти іншої держави; захисту громадян РФ за кордоном; боротьби з піратством і з метою забезпечення безпеки судноплавства.

У свою чергу, українська сторона висловила стурбованість цим законопроектом про порядок використання Збройних сил Росії за межами країни.

Віце-спікер Держдуми РФ Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ висловив упевненість, що ухвалення цих поправок не торкнеться російсько-українських відносин.