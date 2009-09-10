У Запоріжжі горить завод Васадзе

У Запоріжжі вже впродовж кількох годин горить автомобілебудівний завод (ЗАЗ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, внаслідок пожежі постраждали вже троє людей.

"За інформацією, яку ми маємо в своєму розпорядженні на даний момент, з території підприємства госпіталізовано 3 працівників, які дістали внаслідок пожежі опіки різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

На місці пожежі зараз працюють 16 одиниць спецтехніки ГУ МНС регіону, наряди яких намагаються не допустити поширення вогню на сусідні будівлі.

За даними МНС, безпосередньо горять площі (300 метрів квадратних) механо-складального цеху 83, де знаходяться, зокрема лаки і фарби.

З території заводу "виганяють" автомобілі, перекрита Набережна магістраль (від вул. Грязнова до Південного мікрорайону).