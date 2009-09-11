Світові знаменитості Ботвинов і Казінік дадуть концерт у Білій Церкві

Нову програму "Таємні знаки культури” представлять у Білій Церкві всесвітньо відомі піаніст Олексій БОТВИНОВ та скрипаль і музикознавець Михайло КАЗІНІК.

Концерти триватимуть протягом трьох днів – з 18 по 20 вересня, і покликані підтримати дітей-інвалідів міста та Київської області. Про це повідомив УНІАН менеджер акції, представник Білоцерківського міського товариства дітей-інвалідів “Аюрведа” Валерій ПАНЬКО.

За його словами, музиканти підготували програму, яка розрахована як на людей з гарною музичною освітою, так і на тих, хто мало знайомий з класичною музикою. “Унікальність цих вечорів полягає в тому, що кожен такий концерт стає яскравим шоу завдяки поєднанню власне виконання музики світовими зірками з непересічним коментуванням музикознавцем М.КАЗІНІКОМ. Під час цих шоу до двох видатних виконавців долучаться молоді “зірки”, приміром, на одному з концертів гратиме скрипаль Андрій ДЕМИДОВ, виступатимуть оперний співак та концертмейстер Ігор та Альона ЛЮБИМЕНКИ”.

В.ПАНЬКО нагадав, що О.БОТВИНОВ є одним з найвідоміших піаністів світу. На сьогодні це найбільш іменитий вітчизняний піаніст, лауреат міжнародних конкурсів, учасник багатьох фестивалів. У 2007 році він з великим успіхом гастролював з Цюріхським камерним оркестром в семи країнах Азії, а також в найкрупніших залах Європи. Випускник Одеської консерваторії О.БОТВИНОВ є лауреатом Міжнародного конкурсу ім. Рахманінова, заслуженим артистом України. Багато авторитетних західних критиків вважають його одним з найкращим у світі виконавцем та інтерпретатором музики Сергія Рахманінова. Протягом останніх 10 років музикант переважно живе у Швейцарії, виступивши за цей час в залах більш як 30 країн Європи і світу.

М.КАЗІНІК – музикант, музикознавець, культуролог, письменник, режисер, актор, провідний експерт Нобелівського концерту. Народився в Ленінграді, закінчив Білоруську консерваторію. З 1991 року живе у Швеції, пропагує класичну музику по всьому світу, автор книги "Тайны гениев".

“Я добре розумію, які непрості часи сьогодні переживає Україна, - зауважив у телефонному інтерв’ю УНІАН М.КАЗІНІК. – Нібито логічно розмірковуючи, можна прийти до висновку, що це не найкращий час для мистецтва та культури. Але це буде невірною логікою. Світовий досвід засвідчує, що навпаки, у найважчі часи реальною противагою труднощам матеріального життя можуть стати духовні висоти, розкриття творчого потенціалу людини, який є поза часом, поза політикою”. Як приклад, М.КАЗІНІК згадав про ситуацію п’ятирічної давнини у Фінляндії. “Тоді несподівано для багатьох у процвітаючій країні виникла криза. Сотні тисяч людей втратили роботу, поповзли вгору крива споживання алкоголю, злочинності, - розповів музикознавець. - Фінський уряд під час цієї критичної ситуації прийняв досить несподіване рішення - резервний запас він направив не на виробництво, а на культуру. В країні відбулась величезна кількість концертів, вистав, дорослих та дитячих. Відомі діячі мистецтва були покликані до того, аби взяти ситуацію в руки, були запрошені відомі артисти з сусідніх країн. На біржах праці людям видавали безкоштовні квитки на концерти та вистави, у школах виступали видатні композитори”. За словами М.КАЗІНІКА, кризу в країні вдалось подолати за півроку, але й сьогодні фінські політологи, психологи відзначають різке психологічне поліпшення самопочуття нації, зменшення злочинності, алкоголізму, при чому показники опустились навіть нижче докризового рівня. “Гадаю, цей урок варто пам’ятати. Тому ми вже не вперше приїздимо до провінційного міста, аби дати концерти, допомогти дітям-сиротам, а ще - залучити людей до культури”, - відзначив видатний музикант.